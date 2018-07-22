الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية وسديميا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وحذرت المديرية من تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة احيانا تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح اعلى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا حارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.