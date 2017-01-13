الحرارة حول معدلاتها والجو غائم جزئيا بشكل عام

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم ان يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم تدريجيا ويتوقع هطل الامطار فوق أغلب المناطق بدءا من ساعات بعد الظهر والمساء محذرة من حدوث الصقيع ليلا على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب فى أغلب المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 13/3

المنطقة الجنوبية 14/2

المرتفعات الجبلية 9/ناقص 1

المنطقة الوسطى 14/صفر

المنطقة الساحلية 17/7

المنطقة الشمالية 13/1

منطقة الجزيرة 14/2

المنطقة الشرقية 16/3

منطقة البادية 15/2