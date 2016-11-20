الحرارة حول معدلاتها وتحذير من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلا للبرودة ليلا محذرة من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق والمنطقة الجنوبية 20 /8

المرتفعات الجبلية 15 /3

المنطقة الوسطى 21 /5

المنطقة الساحلية 22 /15

المنطقة الشمالية 20 /8

منطقة الجزيرة 20 /7

المنطقة الشرقية 22 /9

منطقة البادية 20 /7