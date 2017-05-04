الحرارة حول معدلاتها وفرصة “ضعيفة” لهطولات مطرية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد .الرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ تغير يذكر يوم الجمعة على الحالة الجوية السائدة فيما تميل درجات الحرارة السبت للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة.