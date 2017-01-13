الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة أما ليلا فيحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة و

المعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يكون الجو غائما ويتوقع هطل الأمطار فوق أغلب المناطق بدءا من ساعات الظهر والمساء وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها.