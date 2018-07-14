الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية محذرة من تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز الـ 40 كم/سا وأحيانا مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …