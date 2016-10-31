الحرارة قرب معدلاتها وزخات رعدية متوقعة فوق عدد من المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض تدريجيا لتصبح قريبة من معدلاتها، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوى يمتد في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ،مع هطول زخات رعدية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة، يمتد تدريجيا خلال ساعات الليل الى باقي المناطق.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة مثيرة للغبار في بعض المناطق الداخلية والشرقية، والبحر متوسط الى عالي ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية يستمر الجو غدا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر فوق أغلب المناطق، ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا وخاصة فوق المناطق الساحلية والوسطى، كما تنشط سرعة الرياح الغربية.