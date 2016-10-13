“الحرب على سورية بين الماضي والحاضر”.. ندوة حوارية لفرع جامعة تشرين

أكد المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع جامعة تشرين للحزب بعنوان “الحرب على سورية بين الماضي والحاضر” بحضور الرفيقين الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور هاني شعبان رئيس الجامعة والرفاق أعضاء قيادة الفرع أن الحرب الكونية التي تشن على سورية تأتي استمرارا لسلسة الحروب التي تستهدف موقع سورية ودورها الوطني والقومي ولأن سورية استطاعت بجيشها الباسل عبر التاريخ أن تهدد وجود الكيان الصهيوني المحتل.

وتحدثت في الندوة الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في جامعة تشرين عن انتصار حرب تشرين التحريرية التي شكلت حربا استثنائية خاضها الجيشان العربيان السوري والمصري وسطّر فيها العربي ملاحم تاريخية وأنه في السادس من تشرين الأول 1973 كان أول قرار عربي هجومي ضد الكيان الصهيوني وأول انتصار ميداني فعلي يسطره جيش عربي في مواجهة هذا الكيان الغاصب . وأشارت دلالة إلى أن الكيان الصهيوني يشن حاليا الحلقة الرابعة من سلسلة الحرب على سورية وهي حلقة الحرب البديلة التي جنّد لها عشرات الآلاف من الإرهابيين ومنظومة واسعة من العرب الذين انقلبوا إلى أعداء للحق بعد أن كانوا في حرب تشرين التحريرية سندا وظهرا لها . وأوضحت الدكتورة دلالة أن مقارنة سريعة ومختصرة بين مرحلة حرب تشرين التحريرية والمرحلة الراهنة تكشف أن الدول العربية كانت موحدة في الماضي في وجه العدو الصهيوني لكنّها انقلبت والتحقت وانخرطت في قوى العدوان ضد سورية . وأكدت الرفيقة دلالة أن سورية بشعبها وجيشها وبقائدها الشجاع السيد الرئيس بشار الأسد وبحلفائها الشرفاء تمضي قدما بكل إباء وشجاعة وكبرياء في الدفاع عن الكرامة والسيادة وقيم الحق وتسطّر أروع وأشرف ملاحم البطولة والتضحية لتحقيق النصر الأكبر المؤزر على قوى الشر والإرهاب والتكفير والظلام .

من جهته الرفيق الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب أكد أن سورية التي صمدت وقاومت هذه الهجمة العدوانية الحاقدة على مدى أكثر من خمس سنوات تخطّ اليوم الانتصارات تلو الانتصارات بما يقدمه جيشنا الباسل من تضحيات وما يصنعه من انتصارات رغم كل هذا الحشد العدواني الحاقد وغير المسبوق الذي يتداعى ويتهاوى أمام صمود سورية الشعب والجيش يقيادة السيد الرئيس بشار الأسد .

وقدم الرفاق الحضور مداخلات وطروحات وأفكارا أغنت محاور الندوة. حضر الندوة الرفاق أمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وفعاليات حزبية ونقابية وشبابية.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة