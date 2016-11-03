الحرب فرضت الاهتمام بها.. ورشة عمل لتعميق الخبرة بأسس تشريح الجثث

أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور حسين نوفل أن “أبرز القضايا التي تواجه الطب الشرعي خلال سنوات الحرب على سورية هي التعرف على هوية الجثث والضحايا ولا سيما بعد أحداث معينة كالتفجيرات والمجازر الإرهابية”.مما اكد أهمية تعميق خبرة وكفاءة الأطباء الشرعيين والاختصاصيين في مجال الاستعراف البشري وتحديد هوية الجثث المجهولة وآثارها الحيوية. ومن هنا جاءت ورشة العمل التي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة ايام وتنظمها الهيئة العامة للطب الشرعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية حول “الاستعراف الطبي الشرعي وتشريح الجثث،وهذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات حيث عقدت الاولى قبل شهرين وتوجهت لنحو ثلث الاطباء الشرعيين في سورية وستعقد ورشة ثالثة بعد فترة قريبة لتغطية كل الكادر الطبي العامل في هذا المجال وتعريفه بأسس التعرف على الجثث.

ويتضمن جدول أعمال الورشة نحو 20 محاضرة علمية. منها تقنيات أخذ العينات البشرية وجمع البقايا في الكوارث والتصوير الضوئي في الطب الشرعي إضافة لاستعراض حالات الاستعراف في عدة محافظات منها حمص وريف دمشق والسويداء

بدوره بين رئيس الرابطة السورية للطب الشرعي الدكتور أكرم الشعار أن ورشات العمل تتيح فرصة تبادل المعارف والتجارب بين الأطباء الشرعيين وزيادة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لرفع سوية العمل خاصة في ظل نقص عدد الاختصاصيين في هذا المجال مقابل زيادة الأعباء والمهام والتي فرضتها الظروف الراهنة.

رئيس المجلس العلمي التخصصي للطب الشرعي الدكتور ياسر صافي علي رأى في تصريح مماثل أن تحديد هوية الجثث المجهولة عمل انساني بالدرجة الأولى كونه يساعد الأسر على معرفة مصير مفقوديها واتخاذ الاجراءات القانونية والاجتماعية المترتبة على ذلك.

وذكر الدكتور علي أن الورشة طرحت فكرة تبادل الخبراء بين سورية ودول أخرى لرفع سوية الطبيب الشرعي كما تضمنت جانبا عمليا حول سبل تحديد هوية الجثث مجهولة الهوية والتي تبدأ في موقع الحادثة وكيفية فحصها وفحص الاصابات ونقلها إلى مركز الدراسة وطرق التعامل معها.