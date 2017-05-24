الحرس الثوري الإيراني: الأعداء لا يجرؤون على الاقتراب من حدودنا

صرح العميد رمضان شريف مساعد القائد العام للحرس الثوري الإيراني في شؤون العلاقات العامة، اليوم الاربعاء، بأن “العدو يحاول تحدي قيمنا والقضاء عليها.. ولكنه لا يجرؤ على الاقتراب من حدود ايران”.

وقال شريف: “ان ايران الاسلامية بلغت حدا من القوة العسكرية والاستخباراتية، بحيث لا يجرأ الاعداء على الاقتراب من حدود ايران”.

وشدد مساعد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في شؤون العلاقات العامة، مخاطبا أعداء ايران: “لقد عرضتم طيلة سنوات مديدة الشعوب المظلومة في العراق ولبنان وكذلك في اليمن، لأقسى انواع القصف والغارات، ولا تشعرون بأي حياء، فويل لكم إن أدرك علماء العالم الاسلامي هويتكم الحقيقية، بأنكم تشكلون وصمة عار للعالم.