الحرس الثوري الإيراني: البحرية الأمريكية قامت بتصرف استفزازي

أكد الحرس الثوري الإيراني قيام القطع البحرية الأمريكية مجددا بتصرف استفزازي في مياه الخليج.

وقالت العلاقات العامة للواء البحري “ذوالفقار” في بيان أصدرته اليوم ونقلته وكالة فارس “انه وبعد مضي عدة أيام على التصرف الاستفزازي الذي قامت به سفينة أمريكية في شمال الخليج بإطلاقها قذيفتين في الهواء أمام زورق دورية تابع للقوة البحرية للحرس الثوري قامت قطع بحرية أمريكية أمس بتصرف مماثل في المنطقة الوسطى من الخليج”.

وأوضح البيان ان مروحيات على متن حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” والسفينة الحربية المرافقة لها حلقت مقتربة من سفن حربية تابعة للحرس الثوري وذلك في الوقت الذي كانت حاملة الطائرات تحت رصد ومتابعة من قبل الفرقاطات قاذفة الصواريخ للواء البحري “ذو الفقار” بالمنطقة الرابعة للقوة البحرية للحرس الثوري مشيرا إلى ان القطع البحرية الإيرانية لم تكترث بهذا الاستفزاز الجديد وواصلت مهامها.

وكانت دائرة العلاقات العامة للمنطقة الثالثة للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيرانية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن إجهاض حركة استفزازية لسفينة أمريكية ضد قارب تابع لبحرية حرس الثورة في مياه الخليج أثناء قيامه بدورية في المياه الدولية في الخليج.