الحرس الثوري الإيراني يبدأ مناورات “إلى بيت المقدس”

بدأ حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورات “إلى بيت المقدس” في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد وستستمر حتى الـ 24 من الشهر الجاري.

قائد مقر القدس للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية الإيرانية العميد محمد ماراني أشار إلى انطلاق المناورات في 19 منطقة من مناطق محافظة سيستان وبلوشستان بهدف رفع القدرات الدفاعية لدى القوات المشاركة فيها.

ويشارك في المناورات بحسب العميد ماراني 98 كتيبة و23 ألف عنصر من قوات التعبئة الشعبية.

من جهته أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في منطقة سلمان في سيستان وبلوشستان العميد حسين معروفي أن قوات التعبئة الشعبية تشكل قوة عظيمة في مجال الدفاع عن كامل السيادة الوطنية ومواجهة تهديدات الأعداء، وهي تعتبر أنموذجا مؤثرا إلى جانب القوات العسكرية الأخرى في البلاد.

وأضاف معروفي أن كتائب “بيت المقدس” و “كوثر” خضعت لتدريبات وتكتيكات متعددة لكي تتمكن من تنفيذ هذه المناورات بشكل عملي واستعراض القدرات الدفاعية لقوات التعبئة.

هذا وكانت إيران أجرت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري مناورات “المدافعون عن سماء الولاية” للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، لمختلف أنواع المنظومات الرادارية والصاروخية ومراكز القيادة والتحكم والحرب الإلكترونية، حيث جرت المناورات على مساحة تبلغ 35 ألف كيلومتر مربع بهدف عرض الجاهزية الدفاعية الشاملة لمواجهة أي تهديد يواجه إيران.