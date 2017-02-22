الحرس الثوري الإيراني يختتم مناورات “النبي الأعظم11”

بدأت اليوم المرحلة الأخيرة من مناورات “النبي الأعظم11” التي تنفذها القوة البرية للحرس الثوري الإيراني في المناطق الشرقية من البلاد.

وكالة فارس الإيرانية للأنباء ذكرت أنه سيتم في هذه المرحلة وبمشاركة قوات النخبة في الحرس الثوري استخدام المدفعية الثقيلة والمروحيات والطائرات المسيرة، إضافة إلى عمليات الإنزال الجوي وإطلاق سراح الرهائن ومجابهة العدوان في الظروف الصعبة.

هذا وكانت القوة البرية للحرس الثوري الإيراني بدأت أمس الأول إجراء مناورات عسكرية تحت عنوان مناورات “النبي الاعظم11” لمدة 3 أيام، بهدف اختبار جهوزيتها الدفاعية الشاملة وإشرافها الاستخباري لمواجهة أي تهديدات محتملة من جانب الأعداء.