الحرس الثوري يحبط هجوما إرهابيا في منطقة كلجي غرب إيران

أحبط الحرس الثوري الإيراني اليوم هجوما شنه عدد من الإرهابيين في منطقة كلجي بمحافظة كردستان غرب إيران.

وأوضح فيلق بيت المقدس التابع للحرس الثوري في بيان له اليوم أن قواته “الحقت هزيمة اخرى بالارهابيين الذين يحاولون تعكير امن واستقرار المنطقة وكبدتهم خسائر ما دفعهم الى الفرار مخلفين وراءهم معداتهم وتجهيزاتهم”.

بدوره قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في محافظة كردستان الإيرانية العميد محمد حسين رجبي في تصريح له اليوم أن “خلية ارهابية من منظمة الـ بيجاك مجهزة بأسلحة خفيفة ومتوسطة حاولت التسلل الى الأراضي الإيرانية ولكن قوات الحرس الثوري في المحافظة رصدتها وتصدت لها ما أجبر أعضاء الخلية على الفرار”.

وكانت أجهزة الأمن الايرانية أعلنت خلال الأشهر الماضية القضاء على عدد من الخلايا الارهابية التي كانت تخطط لتنفيذ اعتداءات إرهابية على الأراضي الإيرانية.