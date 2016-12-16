تصفية 9 إرهابيين في محيط خان إرنبة بريف القنيطرة

قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على أفراد مجموعة ارهابية تابعة لتكفيريي /جبهة النصرة/ فى محيط بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

وبحبس مصدر عسكري فإن وحدات الكمائن اشتبكت مع مجموعة مولفة من /9/ ارهابيين هاجمت احدى النقاط العسكرية فى محيط بلدة خان أرنبة “ما أسفر عن القضاء على كامل أفراد المجموعة المهاجمة وتدمير ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر”.

والى الشمال من بلدة خان أرنبة “نفذت وحدات المدفعية رمايات على أوكار وتحصينات التنظيمات الارهابية في قرية أوفانيا أسفرت عن ايقاع عدد من أفرادها بين قتيل ومصاب”.