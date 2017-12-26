الحرس الوطني الروسي يقضي على مسلحين خططوا لهجمات خلال رأس السنة

قتل الحرس الوطني الروسي عدد من المسلحين خلال الشهر الجاري بشمال القوقاز يعتقد أنهم خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية خلال عطلة عيد رأس السنة.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن النائب الأول لمدير الحرس الوطني الروسي سيرغي ميليكوف قوله في مؤءتمر صحفي اليوم: إن “ما خطط له المسلحون كان الأعمال التخريبية والهجمات الإرهابية المحتملة والتي ستستهدف الفعاليات الجماهيرية في فترة أيام عيد رأس السنة”.

وأوضح ميليكوف أنه تم القضاء على مسلحين اثنين يوم 9 كانون الأول في مدينة ستافروبول وعدد من المسلحين الآخرين في جمهورية قبردين بلقاريا يوم 15 كانون الأول و3 آخرين في داغستان يوم 17 كانون الأول بالإضافة إلى تصفية 5 مسلحين خلال عملية أمنية في قره تشاي شركسيا يوم 18 كانون الأول.