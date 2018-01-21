الحزب الشيوعي التركي: عدوان النظام التركي خدمة للإمبريالية

أكد الحزب الشيوعي التركي أن حجج النظام التركي حيال العدوان الجديد على سورية كاذبة وهي جزء من المؤامرة الامبريالية التي تستهدفها وتأتي خدمة للمخططات الامبريالية والرجعية العربية في المنطقة.

وقال الحزب في بيان له: لولا التدخل التركي السافر في سورية ومعه الدول الامبريالية والرجعية العربية العميلة لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه الآن في هذا البلد الجار الذي تم تدميره من قبل المئات من المجموعات الإرهابية من مخلفات القرون الوسطى ومنها (النصرة) و(داعش) و(الجيش الحر) المدعوم من حكومات العدالة والتنمية في أنقرة.

وطالب الحزب في بيانه النظام التركي بوقف العدوان فوراً, وأن ترفع أياديها الملطخة بدماء الشعب السوري عن سورية, مؤكدا أن هذا النظام لن يتراجع عن مخططاته في خدمة الامبريالية وسيستمر في سياساته الإرهابية ضد الدولة والشعب السوري.