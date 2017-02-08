الحزوري: إنجاز عقدة الشريعة الطرقية وتحسين النظافة في المدينة الجامعية

شدد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري على ضرورة الإسراع بإنجاز عقدة الشريعة الطرقية في حي الشريعة بمدينة حماة وتحسين الواقع الخدمي والنظافة للمدينة الجامعية وضرورة ضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ أمس شملت المدينة الجامعية وحي الشريعة وعقدة الشريعة الطرقية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومستوصف الرعاية الاجتماعية في ساحة العاصي، حيث أكد الحزوري على ضرورة الانتهاء من إجراءات إخلاء العقارات الواقعة على مسار عقدة الشريعة الطرقية المنفذة بالتعاون بين مجلس مدينة حماة والشركة العامة للطرق والجسور خلال مدة 15 يوما ومدة شهر للانتهاء من أعمال إكساء جزء من القناة الواقعة تحت الجسر وفتح محور الطريق لربط شطري المدينة.

وطلب المحافظ من إدارة المدينة الجامعية تحسين واقع النظافة فيها وإطلاق حملة خدمية لمدة 3 أيام مع إعادة تأهيل الحدائق والمساحات الخضراء في الموقع كما اطلع على المراحل النهائية لأعمال تنفيذ مشروع الوحدة السكنية الثالثة.

وخلال تفقد المحافظ واقع العمل في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشار مدير التجارة الداخلية زياد كوسا إلى أبرز الصعوبات التي تواجه العمل والمتمثلة في نقص عدد المراقبين التموينيين وإمكانية رفد المديرية بالمزيد منهم للنهوض بواقع العمل وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمنشات التجارية والصناعية.

وفي مستوصف الرعاية بساحة العاصي الذي يقدم خدماته الصحية والدوائية مجاناً للمرضى والمراجعين اكد المحافظ على ضرورة توفير الخدمات الطبية والدواء بشكل جيد.