الحزوري: اتخاذ إجراءات فورية لوقف المخالفات والتركيز على العمل الميداني

دعا محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري أعضاء مجلس المدينة إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات الفورية في حال وجود مخالفة واضحة وعدم الحاجة إلى تشكيل لجان وإجراء كشوف وإعداد تقارير وما يكتنف هذه الخطوات من روتين وبيروقراطية.

وأكد المحافظ خلال حضوره الجلسة الأولى لمجلس مدينة حماة بدورته العادية السادسة ضرورة مكافحة الفساد والتصدي للفاسدين، كما حذر من العبث بالأموال والمنشآت العامة مطالبا جميع أعضاء المجلس وموظفي المؤسسات العامة بالاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، والتركيز على العمل الميداني ومتابعة المشكلات الخدمية والاستماع إلى آراء المواطنين.