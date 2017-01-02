الحزوري يتفقد الواقع الخدمي والصحي والتعليمي في بلدة الربيعة

اكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري ضرورة تقديم افضل الخدمات الصحية والعلاجية والخدمية للمواطنين لتأمين جميع متطلباتهم.

وخلال جولة المحافظ اليوم على عدد من الافران والمدارس والمركز الصحي في بلدة الربيعة أوعز بتنظيم ضبط تموينى بحق فرنين بعدما تبين وجود نقص في وزن أكياس الخبز، لافتا الى ضرورة توفير الخدمات بالشكل المطلوب من قبل المركز الصحي ولا سيما العيادتين النسائية والسنية اللتين تعانيان نقصا في المستلزمات الطبية.

كما شدد على ضرورة زيادة عدد الاطباء في المركز من خلال التعاقد مع الاطباء من اهالي البلدة او البلدات المجاورة انطلاقا من أهمية تحسين الواقع الصحي، داعيا الى تنظيم جدول بأسماء من يعانون مرض السكري لتزويدهم بالانسولين والعلاج من خلال المركز بدلا من تكبدهم عناء السفر والانتقال الى العيادات الشاملة فى مدينة حماة، مشيرا الى ضرورة الارتقاء باستراتيجيات الادارة في جميع الجهات العامة وعدم التقصير وتوصيف الجوانب الايجابية والسلبية والاشارة الى مواقع الاخطاء لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحلها.