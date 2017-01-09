الحزوري يطّلع على سير العملية التعليمية في مدارس معردس بحماة

أكد محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري خلال جولة له اليوم للاطلاع على سير العملية التعليمية في عدد من مدارس بلدة معردس ضرورة متابعة العملية التدريسية وتقديم كل ما يلزم للطلاب لمواصلة تحصيلهم العلمي.

بدورهم أكد طلاب مدارس بلدة معردس التي تعرضت لاعتداءات إرهابية خلال الفترة الماضية إصرارهم على المضي قدما في مواصلة العملية التعليمية مع معلميهم رغم محاولات الإرهابيين تدمير المدارس ونشر الجهل والتخلف فيها.

يشار إلى أن مديرية تربية حماة اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات لدعم العملية التعليمية في مدارس بلدة معردس بعد تطهيرها من الإرهابيين، ولا سيما تأمين الكتاب المدرسي ورفد المدارس بالأطر الإدارية والتدريسية اللازمة.

من جهة ثانية شدد الحزوري خلال جولة له في مجمع الأسد الطبي في مدينة حماة للاطلاع على سير العمل هناك على ضرورة تقديم أفضل الخدمات العلاجية والإسعافية للأطفال والنساء وعلى التزام الأطباء المناوبين بالتواجد في أقسامهم وأماكن مناوبتهم للاستجابة السريعة لأي طارئ واستقبال الحالات الإسعافية بأسرع وقت ممكن.