الحزوري يطّلع على واقع الخدمات الصحية في العيادات الشاملة بحماة

أشار محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري إلى أهمية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها العيادات الشاملة بالمدينة لدورها في التخفيف من معاناة المرضى والمراجعين ولا سيما من ذوي الدخل المحدود.

جاء ذلك خلال جولة للمحافظ اليوم على حيي التعاونية وطريق مصياف للاطلاع على الواقع الخدمي فيهما وخاصة مبنى العيادات الشاملة الذي يقدم الخدمات الصحية والعلاجية من مختلف الاختصاصات الطبية ويستفيد منها ما بين 600 و700 مراجع يوميا حيث يحصلون على مختلف الخدمات الطبية بشكل مجاني عبر كوادر طبية وتمريضية وفنية متخصصة.

وفي السياق ذاته دعا المحافظ خلال جولته على معمل تبغ حماة إلى دعم المعمل الذي يصنع مختلف أصناف السجائر المحلية، مؤكدا ضرورة استمرار عمله في المحافظة كونه يساعد فلاحي ومنتجي المحافظة من محصول التبغ على توريد إنتاجهم إليه.