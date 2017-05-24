الحسكة: أضرار في المحاصيل الزراعية جراء عاصفة ضربت رأس العين

خلفت العاصفة التي ضربت ريف ومدينة رأس العين 80 كم غرب مدينة الحسكة أضرارا في المحاصيل الزراعية.

وبين مدير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس عامر سلو أن الأضرار انحصرت في الجزء الغربي من مدينة رأس العين بعرض 4 كم وقدرت المساحة المتضررة بنحو 700 هكتار وشملت محصولي الشعير والكمون بنسبة ضرر 90 بالمئة وذلك نتيجة الأمطار الغزيرة المترافقة بالبرد والرياح الشديدة التي تضرب المنطقة لأول مرة.

وفي السياق ذكر رئيس مجلس مدينة راس العين الدكتور داود سليم بيك أن العاصفة ادت الى اصابة 6 اشخاص بينهم اطفال نتيجة تهدم الجدران بفعل الرياح القوية، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة إلى جانب الحاق أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

وكانت نسبة الهطولات المطرية في المنطقة تجاوزت 32 مم مترافقة برياح شديدة وبرد وهذه العاصفة هي الاولى من نوعها التي تتعرض لها المدينة.