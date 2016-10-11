الحسكة: إعادة تغذية الشدادي وريفها بالتيار الكهربائي

انتهت ورشات الشركة العامة لكهرباء الحسكة ودائرة التشغيل من تجريب المحطات الرئيسية وخطوط النقل جنوب مدينة الحسكة، وتمت إعادة تغذية مدينة الشدادي وريفها بالتيار الكهربائي وفق برنامج تقنين محدد من الشركة بعد انقطاع دام لأكثر من سنتين نتيجة تخريب البنى التحتية لمحطة التحويل وخطوط النقل من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد ذياب أن الورشات قامت اليوم بتطبيق التوتر على محطة السد الجنوبي ومحطة تحويل الشدادي وتمت اعادة تغذيتها بالتيار الكهربائي، إضافة إلى إصلاح قاطع توتر 66 كيلوفولط في مدينة رأس العين الذي تسبب بفصل عام للتيار الكهربائي عن المدينة وستتم إعادة التغذية وفق برنامج التقنين المحدد.