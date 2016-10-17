الحسكة: إكثار البذار يسلم منظمة الفاو «430» طنا من بذار القمح

سلم فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة أمس كمية 430 طنا من بذار القمح لمنظمة الفاو من إجمالي الكمية المتقاعد عليها والبالغة 620 طنا.

وأكد مدير الفرع المهندس عايد الحسين أن فرع المؤسسة مستمر بعمليات الغربلة والتعقيم للكميات المتبقية من العقد مع منظمة الفاو، متوقعا تسليم كامل الكمية خلال اليومين القادمين، مشيرا إلى أن الكمية المسلمة لمنظمة الفاو جاهزة للزراعة وسيتم توزيعها كمنحة من المنظمة للمزارعين بمعدل 200 كيلوغرام لكل مزارع.

وبين الحسين أن الفرع يستعد حاليا لبدء توزيع البذار على الفلاحين والمنتجين المتعاقدين مع الفرع، وسيتم توزيع ما يقارب 300 طن للمتعاقدين لزراعة مساحة تقدر بنحو 12 ألف دونم.