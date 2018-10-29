الحسكة: إنجاز 75% من مشاريع إعادة تأهيل الكليات الجامعية

أنجز فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة 75 بالمئة من أعمال إعادة تأهيل الكليات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية.

وتشمل المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل فرع مؤسسة الإسكان العسكري أربعة مدرجات في كليتي الآداب والتربية ومشروعي تأهيل للسكن الطلابي وبناء سكن لأعضاء الهيئة التدريسية.

وبين رئيس فرع الجامعة الدكتور نجم الحميدي أن الكلفة الإجمالية لمشروع بناء أربعة مدرجات في كليتي الآداب والتربية تبلغ 122 مليون ليرة، بينما خصص مبلغ 85 مليون ليرة لتأهيل وصيانة وحدتين سكنيتين للطالبات ومبلغ 50 مليون ليرة لبناء سكن جديد لأعضاء الهيئة التدريسية في مقر فرع الجامعة.

ولفت الحميدي إلى أن الأعمال تتضمن بناء مدرجات وصيانة جدرانها ونوافذها وإعادة تأهيل ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة كما سيتم تنفيذ أعمال ترميم لوحدتين سكنيتين “أعمال دهان وألمنيوم وتجهيز سقف عازل وتركيب أبواب ونوافذ وتمديد شبكة الكهرباء” مؤكدا استمرار العمل بوتيرة عالية خلال الفترة الحالية لإنجاز الأعمال بشكل كامل مع نهاية العام الجاري.

ونفذ فرع جامعة الفرات خلال العام الفائت وبداية العام الجاري أعمال صيانة لأبنية الكليات المتضررة جراء الأعمال الإرهابية بكلفة إجمالية بلغت 60 مليون ليرة سورية شملت كليات الحقوق والهندسة المدنية والزراعية وطب الأسنان والعلوم.