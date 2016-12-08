الحسكة: ارتفاع نسب تنفيذ الخطة الزراعية الخاصة بالقمح والشعير

زادت المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير بشقيها المروية والبعلية في كل مناطق الاستقرار الزراعى بالحسكة، نتيجة المناخ المناسب لعمليات الزراعة بعد الامطار الاخيرة التى ساعدت فى تهيئة الاراضى الزراعية وتنظيفها من الاعشاب الضارة قبل البدء بعملية البذار.

وبين رئيس دائرة الانتاج النباتي في زراعة الحسكة المهندس رجب السلامة ان زيادة المساحات المزروعة ايضا تعود الى الاجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة من ناحية رفع اسعار المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بمحصولي القمح والشعير.

واشار رئيس دائرة الانتاج النباتي الى ان الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2017 تتضمن زراعة 398367 هكتار قمح مروي، و 454526 هكتار قمح بعل، وبالنسبة لمحصول الشعير بلغت المساحة حسب الخطة الزراعية 24331 هكتار

مروي و333535 هكتار بعل.

ورفعت رئاسة الحكومة خلال الشهر الماضي اسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية، حيث حددت سعر شراء كيلو القمح بـ 125 ليرة سورية والشعير بـ 100 ليرة.