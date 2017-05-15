الحسكة: استكمال كامل التجهيزات لاستقبال موسم الحبوب

اتخذ فرع المؤسسة العامة للحبوب في القامشلي الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال وشراء الحبوب من المنتجين في المحافظة للموسم الحالي.

وأكد مدير فرع المؤسسة المهندس عبيدة علي الاستعداد لاستقبال كميات القمح المنتجة خلال الموسم الحالي وضمان وصولها إلى مراكز التسويق التي سيتم اعتمادها من قبل لجنة التسويق الفرعية نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار العلي إلى أن فرع المؤسسة استلم 18800 من اكياس الخيش الفارغة تم نقلها من فرع حبوب اللاذقية اضافة الى كمية من الرقائق البلاستيكية الخاصة بعمليات التخزين في العراءات ومن المقرر بدء بيع الاكياس للمنتجين مطلع الاسبوع القادم، مؤكدا استمرار عملية نقل اكياس الخيش حتى يتم تامين كامل حاجة المحافظة منها.

وبلغت الكميات المسوقة الى فرع المؤسسة العامة للحبوب في القامشلي خلال الموسم الماضي 342 الف طن من الاقماح في مركزي الثروة الحيوانية وجركز في القامشلي ومركز غويران بمدينة الحسكة.