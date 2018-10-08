الحسكة: البدء بزراعة الخضار الشتوية

بدأ فلاحو محافظة الحسكة تطبيق الخطة الزراعية الخاصة بالخضار الشتوية للموسم الحالي والبالغة 5200 هكتار موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية الزراعة المهندس رجب سلامة الى أن زراعة الخضار الشتوية تتركز بشكل أساسي في المناطق الشمالية ولا سيما عامودا والدرباسية ورأس العين وريف القامشلي، مبينا أنه تتم حاليا زراعة محاصيل الملفوف والخس والسبانخ والسلق والقرنبيط والفول فيما ستزرع باقي المحاصيل تباعا.

ولفت سلامة إلى أن خطة زراعة الخضار للموسم الحالي مماثلة لخطة الموسم الماضي بهدف تأمين حاجة المحافظة من مختلف الصنوف مشيرا إلى أن إنتاج الخضار الشتوية خلال الموسم الماضي تجاوز الـ 16 ألف طن.

وأنهى فلاحو الحسكة الأسبوع الماضي تسويق إنتاجهم من الخضار الصيفية بكمية تجاوزت الـ 165 ألف طن.