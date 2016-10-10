الحسكة: بدء إصلاح خطوط التوتر والأبراج بين محطتي الأبواب والغزل

بدأت ورشات دائرة التشغيل في الحسكة عمليات اصلاح خطوط التوتر الكهربائي والأبراج المنهارة بين محطة الأبواب والغزل في ريف الحسكة.

وبين رئيس دائرة التشغيل ونقل الطاقة المهندس غسان درويش أن عمليات الإصلاح تشمل عزل الخطوط بشكل كامل واستبدال الأبراج الخمسة المنهارة، نتيجة العاصفة الغبارية التي تعرضت لها مدينة الحسكة بداية الشهر الجاري.

وأشار درويش إلى أن ورشات الدائرة بالتعاون مع ورشات الشركة العامة لكهرباء الحسكة، تقوم حاليا بتجريب خطوط نقل الكهرباء في المنطقة الجنوبية وتجهيز المحطة الرئيسية بشكل كامل تمهيدا لإعادة تغذية الريف الجنوبي بالتيار الكهربائي بعد انقطاع دام لأكثر من سنتين، نتيجة تخريب البنى التحتية لمحطة التحويل وخطوط النقل من قبل المجموعات الإرهابية.

وتتغذى محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي عبر خطين الأول من محطة توليد السويدية ومخصصة للخطوط المستثناة من التقنين وخط محطة توليد سد تشرين عبر مبروكة.