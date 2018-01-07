الحسكة..بدء زراعة المحاصيل الطبية والعطرية

بدأ فلاحو محافظة الحسكة عمليات زراعة أراضيهم بالمحاصيل الطبية والعطرية ولا سيما الكمون والكزبرة للموسم الحالي.

وقال مدير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس رجب سلامة : إن خطة مديرية الزراعة للموسم الزراعي الحالي الخاصة بالنباتات العطرية والطبية تتضمن زراعة 3205 هكتارات كمون و 2300 هكتار كزبرة. بينما لم يتم التخطيط لزراعة الحبة السوداء، مشيرا إلى أن عمليات الزراعة تمتد عادة حتى نهاية شهر شباط القادم .

ولفت المهندس سلامة إلى أن زراعة المحاصيل الطبية والعطرية في محافظة الحسكة تشهد إقبالا كبيرا من قبل الفلاحين خلال السنوات الأخيرة وذلك لعدة أسباب أهمها انخفاض تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المبيع ووجود سوق محلية قوية لتصريف الإنتاج .

وتجاوزت المساحات المزروعة بالمحاصيل العطرية والطبية في محافظة الحسكة خلال الموسم الماضي 73 ألف هكتار بزيادة كبيرة عن خطة مديرية الزراعة التي بلغت 6 آلاف هكتار.