الحسكة: تأمين حاجة المدارس من الكتاب المدرسي

قام فرع المؤسسة العامة للطباعة في محافظة الحسكة بتأمين حاجة المدارس من الكتب المدرسية لمختلف الصفوف الدراسية.

وأوضح مدير الفرع خضر الصالح أن كمية الكتب التي استلمها الفرع حتى تاريخه بلغت مليونا و55 ألف كتاب تم نقلها من دمشق إلى مطار القامشلي ومنها إلى مستودعات الفرع في مدينتي الحسكة والقامشلي وتم بالتعاون مع مديرية التربية توزيع معظم الكمية على تلاميذ وطلاب المدارس من مختلف مراحلهم الدراسية.

وأشار الصالح إلى أن الكميات الواصلة تغطي حاجة الطلبة والتلاميذ.

يذكر أن عدد التلاميذ والطلاب في مدارس المحافظة للعام الدراسي الحالي يبلغ نحو 100 ألف موزعين على مختلف الصفوف والمراحل التعليمية.