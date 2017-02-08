الحسكة تبدأ استعدادها لموسم الحبوب القادم

أطلع محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى اليوم على سير العمل فى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بمدينة القامشلى ومركز الثقافة الشعبية.

وخلال جولته فى فرع الحبوب دعا المحافظ العاملين إلى الاستعداد التام للموسم القادم كما استمع الى مقترحاتهم المتعلقة بصرف التعويضات وتوزيع العمل بشكل دقيق بين العاملين فى حين أكد فى معهد الثقافة الشعبية التابع لمديرية الثقافة ضرورة تأمين مستلزمات المتدربين فى الدورات كما استمع الى عدد من المقترحات الهادفة الى تطوير العمل.

كما التقى المحافظ مجموعة من المواطنين فى مدينة القامشلى واستمع الى الشكاوى المقدمة من قبلهم حول الاوضاع المعيشية وضرورة تأمين الاحتياجات اليومية والخدمية حيث دعا الى تأمين المبانى والمقار لمعالجة الازدحام فى بعض مدارس المدينة.

وشارك المحافظ خلال زيارته القامشلى فى وقفة تضامنية مع أهالى محافظة الرقة نظمها فرع منظمة طلائع البعث تنديدا بقيام ما يسمى //التحالف الدولى// الذى تقوده الولايات المتحدة الامريكية بقصف البنى التحتية والجسور فى مدينة الرقة.

وأكد المحافظ أن //الرقة ستبقى فى عيون كل مواطن سورى وستعود قريبا الى حضن الوطن بجهود أبطال الجيش العربى السورى//.

شارك فى الفعاليات والجولات أمين وأعضاء شعبتى مدينة وريف القامشلى لحزب البعث العربى الاشتراكى ومديرو الدوائر المعنية.