الحسكة تبدأ زراعة الخضار الصيفية والمخطط 7215 هكتارا

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بدأ فلاحو محافظة الحسكة عمليات زراعة الخضار الصيفية في عموم مناطق الاستقرار الزراعي المتركز أغلبها في شمال المحافظة.

وحسب احصائيات مديرية الزراعة فان المساحات المخطط زراعتها من الخضار الصيفية للموسم الحالي تبلغ7215 هكتارا وتشمل البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر والبندورة والخيار والقثاء والبصل والباذنجان والكوسا والفليفلة والقرع والبامية والفاصولياء.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمديرية المهندس رجب سلامة أن عمليات زراعة الخضار بدأت في مناطق عامودا والدرباسية ورأس العين متوقعا زراعة كامل المساحة المخططة لهذا الموسم.

وبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالخضار الصيفية بالحسكة خلال موسم العام الماضي نحو 6207 هكتارات.