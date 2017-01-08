الحسكة تستقبل مساعدات جديدة عبر الجسر الجوي

وصلت الى مطار القامشلي الدولى دفعة جديدة من المساعدات الغذائية وغير الغذائية مرسلة من قبل برنامج الاغذية العالمي الى محافظة الحسكة عبر الجسر الجوى الذي ينقل المساعدات عن طريق مطار دمشق الدولي.

وبينت مديرة مكتب البرنامج في الحسكة عفراء نوح ان المواد غير الغذائية تتضمن 1942 كرتونة البسة شتوية لصالح منظمة

اليونيسيف، بينما تضمنت المواد الغذائية 1820 كرتونة غذائية و1820 كيس رز، اضافة الى 546 كرتونة زيوت نباتية، مشيرة الى ان عمليات التوزيع حاليا مستمرة للاسر الوافدة والمحتاجة عبر الجمعيات الخيرية وفرع الهلال الاحمر العربي السوري.

ويستمر نقل المساعدات الانسانية الى محافظة الحسكة عبر الجسر الجوي حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، حيث بلغ عدد الرحلات الواصلة منذ انطلاقه في تموز من العام الماضى حتى اليوم 262 رحلة.