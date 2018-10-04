الحسكة: تسويق أكثر من 165 ألف طن من الخضار الصيفية

بلغ إجمالي كميات الخضار الصيفية المسوقة في محافظة الحسكة منذ بداية الموسم خلال تموز الماضي ولغاية تاريخه 716ر165 ألف طن.

وأوضح رئيس دائرة الإنتاج النباتي بمديرية زراعة الحسكة المهندس رجب سلامة أن إنتاج المحافظة من الخضار الصيفية تجاوز إنتاج العام الماضي بمعدل الضعف حيث توفرت بالاسواق مختلف أنواع الخضار على مدار أشهر الصيف وبداية الخريف بأسعار مناسبة مشيرا إلى أن أسواق المحافظة تورد حاليا الخضار من المحافظات الداخلية.

كما لفت سلامة إلى أن الفلاحين باشروا بتجهيز أراضيهم للبدء بتطبيق خطة زراعة الخضار الشتوية المقدرة بـ 5200 هكتار بهدف تأمين حاجة المحافظة من مختلف أنواع الخضار.

وبلغ إنتاج محافظة الحسكة من الخضار الصيفية خلال العام الماضي 83 ألف طن.