الحسكة تمدد حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في المناطق صعبة الوصول

قررت مديرية الصحة في محافظة الحسكة اليوم تمديد حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في المناطق صعبة الوصول بريف المحافظة والتي بدأت تنفيذها في الـ 20 من الجاري لمدة أسبوع بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وذكر مدير الصحة بالمحافظة الدكتور محمد رشاد خلف أنه جرى خلال فعاليات الحملة تلقيح نحو30 ألف طفل وطفلة دون الخمس سنوات في معظم مناطق ريف المحافظة إضافة إلى تلقيح النساء في سن الإنجاب من عمر 15 إلى 45 عاما ضد مرض الكزاز.

وأوضح أنه جرى تنفيذ فعاليات حملة التلقيح عبر20 مركزا صحيا ثابتا و29 فريقا صحيا جوالا وشارك فيها 150 من العناصر الفنية والتمريضية العاملة لدى المديرية وشملت مناطق “جبل عبد العزيز والشدادي والهول وتل براك والريف الجنوبي لبلدة تل حميس والجزعة وفلسطين الشرقية ومنطقة مبروكة في رأس العين”.

ونفذت مديرية صحة الحسكة الشهر الماضي حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال استهدفت نحو 230 ألف طفل وطفلة في جميع أنحاء المحافظة.