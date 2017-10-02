الحسكة: خط توتر كهربائي بين محطتي الأبواب والغزل يدخل الخدمة

وضعت مديرية نقل الطاقة في محافظة الحسكة خط التوتر الكهربائي 230 (ك.ف.أ) الواصل بين محطتي تحويل الغزل والأبواب شمال شرق مدينة الحسكة بالخدمة الفعلية بعد خروجه عن العمل منذ أسبوعين.

وبين مدير نقل الطاقة المهندس غسان درويش أن خط التوتر خرج عن الخدمة بسبب سرقة زوايا الأبراج من قبل مجهولين ما أوجد نقاط ضعف أدت إلى انهيار 5 أبراج بعد تعرض المنطقة لعاصفة غبارية منتصف الشهر الفائت، موضحا أن ورشات المديرية انتهت من نصب الأبراج ووضعها في الخدمة الفعلية.

كما أكد درويش استمرار الورشات الفنية بصيانة خطة التوتر 230 الواصل بين محافظتي الرقة والحسكة حيث تم الانتهاء لغاية تاريخه من نصب 14 برجا على طول الخط والأعمال جارية لاستكمال نصب 3 أبراج أخرى كانت تعرضت للسرقة والتخريب جراء الأعمال الإرهابية.

وأشار درويش إلى أن الورشات الفنية تتابع بشكل مستمر أعمال صيانة خطوط نقل الطاقة الواصلة إلى المحافظة، مبينا انه مع انتهاء صيانة مسار خط التوتر بين محافظتي الحسكة والرقة سيتم استكمال الأعمال على مسار الخط بين مدينة الرقة والطبقة بعد الكشف عليها وتقدير الأضرار التي تعرض لها.

هذا وتتغذى محافظة الحسكة بالتيار الكهربائي من مصدرين هما محطة توليد السويدية التي تنتج نحو 65 ميغا واط يوميا وسد تشرين بريف حلب الذي يغذي المحافظة بكمية 25 ميغا.