الحسكة: زراعة 6358 هكتارا بالخضار الشتوية

بلغت المساحة النهائية التي قام فلاحو محافظة الحسكة بزراعتها بمختلف أصناف الخضار الشتوية للموسم الحالي 6358 هكتارا موزعة على مختلف مناطق الاستقرار الزراعي.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال إلى أن زراعة الخضار الشتوية في المحافظة بدأت مطلع الشهر الماضي في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي ولا سيما المناطق الشمالية منها بهدف تأمين حاجة الأسواق من هذه المواد الغذائية.

وتقع بلال ان يتم البدء بتسويق إنتاج الخضار خلال الأيام العشرة القادمة وتوفيرها في الأسواق والمساهمة في انخفاض أسعارها كون الخضار الموجودة في الأسواق حاليا موردة من المحافظات الأخرى.

يشار إلى أن إنتاج المحافظة من مختلف اصناف الخضار الشتوية خلال الموسم الماضي تجاوز 16 ألف طن.