الحسكة: صرف 417 مليون ليرة للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم جراء الإرهاب

صرفت لجنة الأضرار الفرعية في محافظة الحسكة مبلغ 417 مليون ليرة سورية للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم نتيجة الأعمال الإرهابية وذلك وفق جدول الأضرار السابع.

وأشار محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى إلى أن الجدول السابع الذي بدأ صرفه مطلع الشهر الحالي تبلغ قيمته الإجمالية 572 مليون ليرة سورية تم صرف مبلغ 417 مليون ليرة حتى تاريخه استفاد منها 1607 مواطنين متضررة ممتلكاتهم، مبينا أن المبلغ المتبقي من الجدول 155 مليونا سيستفيد منه 681 مواطنا متضررا.

ودعا المحافظ المواطنين المسجلين لدى لجنة الأضرار والواردة أسماؤهم ضمن الجدول السابع إلى مراجعة مبنى محافظة الحسكة لاستلام مستحقاتهم المالية، مبينا أن لجنة الأضرار مستمرة باستقبال طلبات المواطنين المتضررين نتيجة الاعتداءات الإرهابية ودراستها على ارض الواقع وتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات وقيمة الضرر المستحق لكل مواطن.

يشار إلى أن لجنة الأضرار الفرعية في محافظة الحسكة أنجزت الجداول الثامن والتاسع والعاشر الخاصة بالأضرار والتي تبلغ قيمتها 840 مليون ليرة ويستفيد منها 2395 مواطنا متضررا وتم إرسالها إلى اللجنة العليا لإعادة الاعمار في سورية لدراستها والتصديق عليها وتخصيصها بالكتل المالية للبدء بصرفها.