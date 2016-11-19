الحسكة.. مبادرة نسائية بتقديم 450 وجبة لوحدات من الجيش في المدينة

أقام المكتب الإداري للاتحاد النسائي بالتعاون مع الجمعيات حملة توزيع 450 وجبة غذائية للجيش العربي السوري المتواجدين في الحواجز في مدينة الحسكة بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لقيام الحركة التصحيحية.

وأشاد أمين فرع الحزب الرفيق سليمان الناصر بمبادرات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية التي تعبر عن وقوفها خلف عناصر الجيش العربي السوري المرابطين لحماية الوطن، والذين يمنعون عنا الإرهاب منذ أكثر من ست سنوات، وهي دعوة لجميع شرائح المجتمع للعمل في هذا المجال لتعزيز الصمود وتفعيل الدور الواجب على كل فرد من أفراد المجتمع .

بدورها قالت عبير شمعون رئيسة المكتب الإداري للاتحاد النسائي بالحسكة بأن المبادرة جاءت بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية الوطنية وهي ضمن التشاركية التي يقوم بها الاتحاد للتفاعل مع المجتمع ، وخير المبادرات في المناسبة الأغلى مناسبة ذكرى الحركة التصحيحية هي تناول الغذاء مع قوات الجيش العربي السوري حماة العرض والأرض.



البعث ميديا || الحسكة – عبد الرحمن السيد