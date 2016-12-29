الحسكة: مشروع “جسور” يقدم معدات لأصحاب المحال والمهن المتضررة

بدأ مشروع جسور الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالحسكة تقديم المعدات والتجهيزات اللازمة لأصحاب المحال المتضررة والذين اتبعوا دورات تأهيلية لمدة 10 أيام .

وقال مدير مشروع جسور محمد أنور العباسي: جرى اليوم تقديم الأدوات والتجهيزات لعدد من أصحاب المحال والمشاريع المتضررة في منطقتي الحسكة والشدادي وذلك حسب نوع المهنة والحرفة بهدف إعادتهم إلى العمل، مبينا أنه سيتم لاحقا تمويل أصحاب المحال المتضررة في بقية المناطق بعد إخضاعهم لدورات تدريبية وتأهيلية لدى الجمعية .

وأشار العباسي إلى أن المشروع يقدم المعدات والتجهيزات لأصحاب مبادرات المشاريع التي تتفق مع المعايير المحددة ضمن المشروع بعد إخضاع المتقدمين لدورات في مجال ريادة الأعمال يتم بموجبها اختيار المشاريع التي سيتم تأمين معدات الإنتاج لها، لافتا إلى أن الجمعية نفذت ثلاث دورات تدريبية شارك فيها نحو 75 متدربا من أصحاب المحال الذين تضررت مشاريعهم نتيجة الاعتداءات الإرهابية خلال السنوات الماضية.