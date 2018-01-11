الحسكة..مصادرة أدوية واغلاق صيدليات

صادرت دائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة الحسكة بالتعاون مع فرع نقابة الصيادلة خلال الأسبوع الجاري 15 صنفا من الأدوية من صيدليات المحافظة غالبيتها مهربة وغير مرخصة من وزارة الصحة.

وقال رئيس دائرة الرقابة الدوائية الدكتور ريمون خانتارشيان اليوم أن الكميات المصادرة غالبيتها مهربة ذات منشأ تركي والبعض منها مجهولة المصدر وتتضمن أدوية أطفال ومضادات حيوية، مؤكدا الاستمرار بتشديد الرقابة على الصيادلة ومتابعة شكاوى المواطنين.

كما أشار إلى أن الدائرة وخلال جولاتها الميدانية أغلقت صيدليتين في ريف القامشلي والحسكة لعدم وجود تراخيص خلال الفترة ذاتها، كما قدمت اقتراحا بإغلاق الصيدلية العمالية في مدينة الحسكة لمدة 15 يوما لارتكابها مخالفة بيع أدوية مهربة كما تم إغلاق نحو 10محال خاصة تعمل كصيدليات وتبيع الأدوية دون ترخيص في مدينة القامشلي وريفها القريب.