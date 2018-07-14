الحسكة.. ملتقى القبائل السورية يؤكد التلاحم الوطني والحفاظ على سورية

أكد المشاركون في الملتقى الوطني للقبائل والعشائر السورية في محافظة الحسكة اليوم التلاحم الوطني بين أبناء المحافظة في معركة الحفاظ على سورية أرضاً وشعباً وتمسكهم بالثوابت الوطنية والسيادة السورية على كامل ترابها المقدس من المالكية شمالاً إلى درعا جنوباً.

وثمن المشاركون في بيان لهم في ختام الملتقى الذي أقامته قبيلة طي في قرية جرمز بريف القامشلي التضحيات الجسام التي قدمها الجيش العربي السوري في سبيل الوطن لافتين إلى أن الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل ستتوج بالنصر العظيم والقريب والشامل على قوى الإرهاب وداعميه في الخارج والداخل.

وشددوا على وقوفهم خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد مجددين دعمهم للجيش العربي السوري البطل لاستكمال معركة الدفاع عن الوجود والكرامة.

وأشاروا إلى أن أبناء المحافظة الشرفاء يعلنون أنهم مع الخيار الوطني السوري في الحوار وتغليب لغة العقل داعين كل القوى إلى العمل لما فيه المصلحة العليا للسوريين وإعادة إعمار المؤسسات الحكومية المتضررة وتفعيلها وإلى ضرورة حصر السلاح في محافظة الحسكة بيد الجيش العربي السوري.

من جهته أوضح رئيس مجلس شيوخ ووجهاء العشائر السورية في الحسكة ميزر المسلط أن القبائل والعشائر في الحسكة وسورية عموما كانوا منذ بداية الأزمة داعمين لبطولات الجيش العربي السوري داعيا أبناء القبائل والعشائر إلى الالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري لإتمام الانتصار على الإرهاب وتطهير الأرض السورية منه.

بدوره قال كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذوكس بالقامشلي الأب صليبا عبد الله: “جئنا إلى الملتقى لنقول كلمتنا بأننا شعب واحد لا نقبل أي تقسيم وبأننا ندعم بطولات جيشنا الباسل ولن ننسى تضحيات الشهداء الذين رسموا لنا دروب النصر” مشدداً على عدم القبول بأي وجود عسكري أجنبي على أرض سورية وعلى مواصلة مقاومته حتى دحره.