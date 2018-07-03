الحسكة: منح إجازات وموافقات استيراد بقيمة مليارين و376 مليون ليرة

منحت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في محافظة الحسكة خلال النصف الأول من العام الحالي 41 إجازة وموافقة استيراد للتجار والصناعيين بقيمة مليارين و376 مليون ليرة سورية.

وبين مدير الاقتصاد محمد الحسين أن تحسن الواقع الأمني والتجاري والاقتصادي زاد إقبال التجار والصناعيين على استيراد مختلف المواد التي تحتاجها المحافظة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الحسين إلى أن المواد المستوردة تضمنت الأقمشة والخيوط وأنابيب النايلون والبطاريات وخطوط الإنتاج وآلات خياطة وحصادات وأدوية بيطرية وورق كرتون ومواد معقمة للمياه وسيراميك.

يشار إلى أن المديرية كانت منحت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 19 إجازة وموافقة استيراد بقيمة 970 مليون ليرة سورية.