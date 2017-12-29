الحسكة: وصول شحنة أدوية ومستلزمات طبية

وصل إلى مطار القامشلي نحو 14 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم القطاع الصحي في المنطقة الشرقية وذلك عبر مطار دمشق الدولي.

وبين أمين سر لجنة الإغاثة الفرعية في المحافظة الياس الظاهر بتصريح لمراسل سانا أن الشحنة تضمنت كمية من الأدوية إضافة إلى أنسولين لمرضى السكري يكفي حاجة المحافظة لعام 2018 إضافة إلى ثلاثة أجهزة ايكو وجهاز تعقيم، لافتا إلى أن هذه الكمية تأتي في اطار دعم القطاع الصحي وسيتم توزيعها على مديرية الصحة والمشافي والجمعيات الخيرية والمخيمات خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وهذه الشحنة هي السادسة التي تصل إلى الحسكة مقدمة من منظمة الصحة العالمية خلال عام 2017.