الحسكة: وصول «10» أطنان من الأدوية الى المحافظة

استلم اتحاد نقابات عمال محافظة الحسكة اليوم 10 أطنان من الادوية الواردة جوا من مدينة دمشق الى مطار القامشلي الدولي.

وذكر رئيس الاتحاد فهمى ايليو انه سيتم توزيع الادوية على الصيدليات العمالية والصيدليات التابعة لفرع نقابة المعلمين بالمحافظة، مبينا أنه من المقرر استلام كميات أخرى بشكل مستمر، لضمان توافر الادوية والمساهمة بخفض أسعارها فى الصيدليات الخاصة.

وأوضح ايليو أنه جرى تأمين هذه الكميات عن طريق الشراء المباشر من شركات ومعامل الادوية بدمشق عن طريق وزارة الصحة، وسيتم بيعها بأسعار تقل عن أسعار السوق بنحو 30 الى 50 بالمئة.

ويتبع اتحاد نقابات عمال محافظة الحسكة 4 صيدليات عمالية، في حين يتبع لفرع نقابة المعلمين 3 صيدليات موزعة في المدن الرئيسة بالمحافظة.