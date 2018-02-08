الحسناء هاليب في بطولة دبي للتنس

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قررت الاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب المشاركة في بطولة دبي الدولية للتنس والتي ستنطلق في 19 الشهر الحالي على ملاعب سوق دبي الحرة.

وستعود هاليب المصنفة الثانية عالميا الظهور في بطولة دبي بعد أيام من خسارتها لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام منافساتها الكرواتية كارولين فوزنياكي المنصفة الأولى عالميا.

واعتذرت الحسناء الرومانية مؤخرا عن اللعب مع منتخب بلادها في بطولة كأس الاتحاد للتنس في مواجهة منتخب هولندا بسبب حاجتها للراحة.

وخسرت صاحبة الـ26 عاما لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس مؤخرا أمام فوزنياكي التي توجت باللقب بعد فوزها بمجموعتين مقابل واحدة.