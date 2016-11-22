الحشد الشعبي يستعيد السيطرة على قريتين بمحافظة نينوى من يد “داعش” الإرهابي

استعادت قوات الحشد الشعبي العراقي السيطرة على قريتي الشريعة الجنوبية بمدينة الموصل وخرابة جحيش جنوب غرب تلعفر بمحافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن قوات الحشد قولها فى بيان اليوم أن “قوات الحشد استعادت السيطرة على قرية خرابة جحيش جنوب غرب تلعفر”.

وأضاف البيان أن قوات الحشد الشعبي حررت أيضا قرية الشريعة الجنوبية وتحاصر الآن قرية الشريعة الشمالية تمهيدا لتحريرها.

كما أعلنت قوات الحشد الشعبي السيطرة على الطريق الرابط بين قرية زريقي وقرية الشريعة السفلى.

وكانت القوات العراقية المشتركة استعادت أمس السيطرة على قريتي السلامية وأورطا خراب شرق وشمال مدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش” الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوقهما.

إلى ذلك دمر سلاح الجو العراقي معملين لتفخيخ العبوات الناسفة وقضى على عدد كبير من إرهابيي تنظيم “داعش” في وادي عكاب بالساحل الأيمن من مدينة الموصل.

وتواصل القوات العراقية المشتركة منذ السابع عشر من الشهر الماضي عملياتها العسكرية لاستعادة الموصل والقضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي.