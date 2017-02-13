الحشد الشعبي يقضي على 50 إرهابيا من “داعش” ويدمر سيارات مفخخة في نينوى

ذكر موقع السومرية نيوز أن الحشد الشعبي العراقي تمكن من قتل 50 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمر 17 سيارة مفخخة للتنظيم الإرهابي في محافظة نينوى.

وتمكن الحشد من صد هجوم لتنظيم “داعش” نفذه نحو مائتي إرهابي استهدف قطاعات الحشد الشعبي في مناطق عين طلاوي وعين الحصان والشرايع غرب نينوى الليلة الماضية.

وكانت قيادة العمليات العراقية المشتركة أعلنت أمس مقتل عدد من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي في قضاء القائم غرب محافظة الأنبار بعد استهدافهم بغارة جوية، مشيرة إلى احتمال إصابة زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.